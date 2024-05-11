Рейтинг@Mail.ru
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 11.05.2024
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине
США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним сложные решения, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T06:10
2024-05-11T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марк эпископос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним сложные решения, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill."Белый дом &lt;...&gt; может и должен всерьез заняться подготовкой почвы &lt;...&gt; для более скорого заключения мирного соглашения (по Украине. — Прим. ред.). Оно &lt;...&gt; потребует от Запада и украинского руководства трудных решений прямо сейчас во избежание худших исходов позднее", — считает эксперт.По мнению Эпископоса, дальнейшие попытки Запада нанести России военное поражение лишены всякого смысла. Москва обладает решающим преимуществом, в то время как позиции Киева лишь стремительно ухудшаются, добавил он.&quot;Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году. Сегодня такое положение приводит к еще большему непониманию&quot;, — выразил мнение аналитик.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240511/pokushenie-1945195662.html
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, марк эпископос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марк Эпископос
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине

Hill: Запад и Украина должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним сложные решения, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill.
"Белый дом <...> может и должен всерьез заняться подготовкой почвы <...> для более скорого заключения мирного соглашения (по Украине. — Прим. ред.). Оно <...> потребует от Запада и украинского руководства трудных решений прямо сейчас во избежание худших исходов позднее", — считает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского
04:45
По мнению Эпископоса, дальнейшие попытки Запада нанести России военное поражение лишены всякого смысла. Москва обладает решающим преимуществом, в то время как позиции Киева лишь стремительно ухудшаются, добавил он.
«

"Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году. Сегодня такое положение приводит к еще большему непониманию", — выразил мнение аналитик.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России
02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарк Эпископос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала