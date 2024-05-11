"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине
Hill: Запад и Украина должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним сложные решения, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill.
"Белый дом <...> может и должен всерьез заняться подготовкой почвы <...> для более скорого заключения мирного соглашения (по Украине. — Прим. ред.). Оно <...> потребует от Запада и украинского руководства трудных решений прямо сейчас во избежание худших исходов позднее", — считает эксперт.
По мнению Эпископоса, дальнейшие попытки Запада нанести России военное поражение лишены всякого смысла. Москва обладает решающим преимуществом, в то время как позиции Киева лишь стремительно ухудшаются, добавил он.
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"Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году. Сегодня такое положение приводит к еще большему непониманию", — выразил мнение аналитик.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".