https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html

Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью

Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 11.05.2024

Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью

Два украинских беспилотника перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:51

2024-05-11T02:51

2024-05-11T02:55

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.Губернатор также добавил, что в результате падения одного из БПЛА повреждено остекление жилых домов.Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт