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Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 11.05.2024 (обновлено: 02:55 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html
Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью
Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 11.05.2024
Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью
Два украинских беспилотника перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T02:51
2024-05-11T02:55
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.Губернатор также добавил, что в результате падения одного из БПЛА повреждено остекление жилых домов.Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью

Старовойт: над Курской областью силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.
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Губернатор также добавил, что в результате падения одного из БПЛА повреждено остекление жилых домов.
Информации о пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияРоман Старовойт
 
 
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