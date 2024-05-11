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Глава Евросовета призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе - РИА Новости, 11.05.2024
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22:44 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/rafakh-1945308713.html
Глава Евросовета призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе
Глава Евросовета призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе - РИА Новости, 11.05.2024
Глава Евросовета призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе
Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа и назвал недопустимыми принуждение гражданских РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:44
2024-05-11T22:44
в мире
рафах (провинция)
израиль
шарль мишель
евросовет
раф
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа и назвал недопустимыми принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории. "Приказы об эвакуации гражданских лиц из Рафаха в небезопасные зоны неприемлемы. Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе", - написал Мишель.По его словам, необходимо также, чтобы пропускные пункты работали в полной мере для доставки гуманитарной помощи в условиях голода среди населения сектора Газа. В ночь на вторник сухопутные силы израильской армии вошли в палестинский Рафах, а израильские танки установили оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В Рафахе находятся около 1,4 миллиона палестинцев, многие из которых бежали туда от израильских бомбардировок из других районов сектора Газа. По данным ООН, Израиль фактически блокирует доставку международной гуманитарной помощи жителям анклава.
https://ria.ru/20240511/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240501/gaza-1943235224.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, шарль мишель, евросовет, раф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Шарль Мишель, Евросовет, РАФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Евросовета призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе

Глава Евросовета Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа и назвал недопустимыми принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории.
"Приказы об эвакуации гражданских лиц из Рафаха в небезопасные зоны неприемлемы. Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе", - написал Мишель.
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По его словам, необходимо также, чтобы пропускные пункты работали в полной мере для доставки гуманитарной помощи в условиях голода среди населения сектора Газа.
В ночь на вторник сухопутные силы израильской армии вошли в палестинский Рафах, а израильские танки установили оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.
В Рафахе находятся около 1,4 миллиона палестинцев, многие из которых бежали туда от израильских бомбардировок из других районов сектора Газа. По данным ООН, Израиль фактически блокирует доставку международной гуманитарной помощи жителям анклава.
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В миреРафах (провинция)ИзраильШарль МишельЕвросоветРАФООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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