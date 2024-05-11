https://ria.ru/20240511/rafakh-1945206558.html

Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе

Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе - РИА Новости, 11.05.2024

Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе

Франция призвала Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Заявление размещено на странице министерства иностранных дел в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:15

2024-05-11T09:15

2024-05-11T09:15

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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Франция призвала Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Заявление размещено на странице министерства иностранных дел в соцсети X.Министерство иностранных дел Франции выразило сожаление в связи с этой операцией, которая "угрожает стать причиной катастрофической ситуации" для мирных жителей анклава, уже несколько раз перемещенных. Париж отметил, что в секторе Газа у мирных жителей "не осталось безопасных мест". "Мы призываем израильские власти немедленно прекратить эту военную операцию и вновь встать на путь переговоров - единственный, который может привести к немедленному освобождению заложников и достижению устойчивого режима прекращения огня", - говорится в заявлении, размещенном на странице французского МИД. Также МИД призвал Израиль вновь открыть КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, а также решительно осудил нападение израильских поселенцев на колонну гуманитарной помощи Иордании 7 мая. Кроме того, Париж осудил нападение палестинского движения ХАМАС на КПП "Керем-Шалом". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 78 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/razyasneniya-1907312820.html

https://ria.ru/20240211/gaza-1926714266.html

https://ria.ru/20240501/gaza-1943231782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, франция, рафах (провинция), владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году