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Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино

Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 11.05.2024

Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Днепр" до 50 военнослужащих, боевую машину чешского РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:25

2024-05-11T13:25

2024-05-11T13:25

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Днепр" до 50 военнослужащих, боевую машину чешского РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Также отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. "Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", семь 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность