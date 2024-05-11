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Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино
Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 11.05.2024
Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Днепр" до 50 военнослужащих, боевую машину чешского РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:25
2024-05-11T13:25
2024-05-11T13:25
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Днепр" до 50 военнослужащих, боевую машину чешского РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Также отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. "Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", семь 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка "Днепр" отразила атаку ВСУ в районе Работино
Группировка "Днепр" отразила атаку в районе Работино, ВСУ потеряли до 50 бойцов