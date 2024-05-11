https://ria.ru/20240511/pyatietazhka-1945239594.html

В Коми частично обрушилась пятиэтажка

В Коми частично обрушилась пятиэтажка - РИА Новости, 11.05.2024

В Коми частично обрушилась пятиэтажка

В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:08

2024-05-11T14:08

2024-05-11T15:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале."Сегодня в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69", — информирует ведомство.В МЧС по региону сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Как уточнили агентству в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие."Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", — написал глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.Он добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.На месте работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.Обрушение произошло с первого по пятый этаж.

https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика коми