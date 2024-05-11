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В Коми частично обрушилась пятиэтажка - РИА Новости, 11.05.2024
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14:08 11.05.2024 (обновлено: 15:06 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pyatietazhka-1945239594.html
В Коми частично обрушилась пятиэтажка
В Коми частично обрушилась пятиэтажка - РИА Новости, 11.05.2024
В Коми частично обрушилась пятиэтажка
В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:08
2024-05-11T15:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69&quot;, — информирует ведомство.В МЧС по региону сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Как уточнили агентству в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.&quot;Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)&quot;, — написал глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.Он добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.На месте работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.Обрушение произошло с первого по пятый этаж.
https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html
республика коми
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика коми
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Коми
В Коми частично обрушилась пятиэтажка

В городе Печора в Коми частично обрушилась пятиэтажка

© Фото : МЧС РоссииКирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : МЧС России
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69", — информирует ведомство.

В МЧС по региону сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Как уточнили агентству в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.
«

"Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", — написал глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

Он добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.
На месте работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.
Обрушение произошло с первого по пятый этаж.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика Коми
 
 
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