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Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:52 11.05.2024 (обновлено: 02:08 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 11.05.2024
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T01:52
2024-05-11T02:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
россия
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", — написал Гладков.Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый — 21 дом, в селе Таврово — 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, россия, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшие

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", — написал Гладков.
Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый — 21 дом, в селе Таврово — 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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