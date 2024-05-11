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Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 11.05.2024
Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T01:52
2024-05-11T01:52
2024-05-11T02:08
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", — написал Гладков.Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый — 21 дом, в селе Таврово — 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшие