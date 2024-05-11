https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html

Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 11.05.2024

Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T01:52

2024-05-11T01:52

2024-05-11T02:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

белгород

россия

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944891006_0:183:3126:1941_1920x0_80_0_0_4e82c1a5afee3255cd8f5b05d836799c.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", — написал Гладков.Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый — 21 дом, в селе Таврово — 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, белгород, россия, вячеслав гладков, происшествия