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В России разработали платформу для совместного планирования путешествий - РИА Новости, 11.05.2024
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Туризм
 
10:46 11.05.2024 (обновлено: 10:54 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/puteshestvie-1945215560.html
В России разработали платформу для совместного планирования путешествий
В России разработали платформу для совместного планирования путешествий - РИА Новости, 11.05.2024
В России разработали платформу для совместного планирования путешествий
Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:46
2024-05-11T10:54
туризм
технологии
россия
туризм
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок", - рассказали в НТИ. Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей. "Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь. Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП).
https://ria.ru/20240504/chernyshenko-1943819563.html
https://ria.ru/20240427/puteshestviya-1942498096.html
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технологии, россия, туризм
Туризм, Технологии, Россия, Туризм
В России разработали платформу для совместного планирования путешествий

В России разработали платформу для планирования путешествий группой

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧемоданы у здания аэропорта
Чемоданы у здания аэропорта - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чемоданы у здания аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок", - рассказали в НТИ.
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Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей.
"Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь.
Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП).
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