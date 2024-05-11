https://ria.ru/20240511/prodvizhenie-1945237500.html

"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России

"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 11.05.2024

"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России

Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:56

2024-05-11T13:56

2024-05-11T13:56

в мире

россия

донецкая народная республика

германия

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российские военные продолжают оказывать серьезное давление на ВСУ. Он также добавил, что в ДНР для украинской армии сложилась трудная ситуация.В субботу в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР. Там также отметили, что отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html

https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html

россия

донецкая народная республика

германия

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в мире, россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины, welt