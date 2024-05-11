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"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 11.05.2024
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России
Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:56
2024-05-11T13:56
2024-05-11T13:56
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российские военные продолжают оказывать серьезное давление на ВСУ. Он также добавил, что в ДНР для украинской армии сложилась трудная ситуация.В субботу в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР. Там также отметили, что отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России
Welt: российская армия каждый день добивается успехов