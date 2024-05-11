Рейтинг@Mail.ru
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/prodvizhenie-1945237500.html
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 11.05.2024
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России
Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:56
2024-05-11T13:56
в мире
россия
донецкая народная республика
германия
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российские военные продолжают оказывать серьезное давление на ВСУ. Он также добавил, что в ДНР для украинской армии сложилась трудная ситуация.В субботу в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР. Там также отметили, что отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html
россия
донецкая народная республика
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
"Нужно говорить прямо": в Германии признали неудобную правду о России

Welt: российская армия каждый день добивается успехов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая РИА Новости. Армия России активно продвигается вперед и ежедневно добивается результатов, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо", — отметил он.
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Германии забили тревогу после удара России по Харькову
Вчера, 09:48
Ваннер подчеркнул, что российские военные продолжают оказывать серьезное давление на ВСУ. Он также добавил, что в ДНР для украинской армии сложилась трудная ситуация.
В субботу в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР. Там также отметили, что отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Вчера, 12:03
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаГерманияВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала