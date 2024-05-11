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Эксперт оценил новый состав правительства России - РИА Новости, 11.05.2024
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21:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html
Эксперт оценил новый состав правительства России
Эксперт оценил новый состав правительства России - РИА Новости, 11.05.2024
Эксперт оценил новый состав правительства России
Новый состав правительства России показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:53
2024-05-11T21:53
политика
россия
хабаровский край
калининградская область
роман старовойт
антон алиханов
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Новый состав правительства России показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах, рассказал РИА Новости директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский. "Новый состав правительства показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах", - говорит Землянский. Он отмечает, что важным становится появление в составе правительства сразу четырех бывших губернаторов, которые очень четко представляют не только отраслевую картину, но и положение на местах. "Так, Роман Старовойт до того, как стать губернатором, был руководителем Росавтодора, а Антон Алиханов имеет опыт работы в Минпромторге. Эти назначения показывают действенность сформированных моделей подготовки кадров для госслужбы", - сказал эксперт. Землянский добавил, что есть перераспределение полномочий между вице-премьерами, среди которых выделяется появление дельного вице-премьера, курирующего транспорт и логистику, а также объединение образовательного блока и молодежной политики под кураторство Дмитрия Чернышенко. Кроме того, важным моментом является усиление внимания вопросам обеспечения технологического суверенитета и развития реального сектора экономики. Об этом говорит повышение роли Дениса Мантурова до должности первого вице-премьера, переход экономического блока под кураторство Александра Новака и повышение до уровня вице-премьера Дмитрия Патрушева, добавляет эксперт. Ранее в субботу утвержденный Госдумой и назначенный президентом России Владимиром Путиным в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Так, он предложил сделать главой министерства спорта РФ бывшего губернатора Хабаровского Края Михаила Дегтярева, главой Минпромторга назначить Антона Алиханова, возглавлявшего Калининградскую область, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева назначить на пост министра энергетики, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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хабаровский край
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политика, россия, хабаровский край, калининградская область, роман старовойт, антон алиханов, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Хабаровский край, Калининградская область, Роман Старовойт, Антон Алиханов, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Назначение нового состава правительства России
Эксперт оценил новый состав правительства России

Эксперт Землянский: новый состав правительства показывает преемственность курса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Новый состав правительства России показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах, рассказал РИА Новости директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.
"Новый состав правительства показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах", - говорит Землянский.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Вчера, 18:18
Он отмечает, что важным становится появление в составе правительства сразу четырех бывших губернаторов, которые очень четко представляют не только отраслевую картину, но и положение на местах.
«
"Так, Роман Старовойт до того, как стать губернатором, был руководителем Росавтодора, а Антон Алиханов имеет опыт работы в Минпромторге. Эти назначения показывают действенность сформированных моделей подготовки кадров для госслужбы", - сказал эксперт.
Землянский добавил, что есть перераспределение полномочий между вице-премьерами, среди которых выделяется появление дельного вице-премьера, курирующего транспорт и логистику, а также объединение образовательного блока и молодежной политики под кураторство Дмитрия Чернышенко.
Кроме того, важным моментом является усиление внимания вопросам обеспечения технологического суверенитета и развития реального сектора экономики. Об этом говорит повышение роли Дениса Мантурова до должности первого вице-премьера, переход экономического блока под кураторство Александра Новака и повышение до уровня вице-премьера Дмитрия Патрушева, добавляет эксперт.
Ранее в субботу утвержденный Госдумой и назначенный президентом России Владимиром Путиным в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Так, он предложил сделать главой министерства спорта РФ бывшего губернатора Хабаровского Края Михаила Дегтярева, главой Минпромторга назначить Антона Алиханова, возглавлявшего Калининградскую область, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева назначить на пост министра энергетики, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияХабаровский крайКалининградская областьРоман СтаровойтАнтон АлихановДмитрий ЧернышенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Назначение нового состава правительства России
 
 
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