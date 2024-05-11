https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

Эксперт оценил новый состав правительства России

Эксперт оценил новый состав правительства России - РИА Новости, 11.05.2024

Эксперт оценил новый состав правительства России

Новый состав правительства России показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:53

2024-05-11T21:53

2024-05-11T21:53

политика

россия

хабаровский край

калининградская область

роман старовойт

антон алиханов

дмитрий чернышенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Новый состав правительства России показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах, рассказал РИА Новости директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский. "Новый состав правительства показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах", - говорит Землянский. Он отмечает, что важным становится появление в составе правительства сразу четырех бывших губернаторов, которые очень четко представляют не только отраслевую картину, но и положение на местах. "Так, Роман Старовойт до того, как стать губернатором, был руководителем Росавтодора, а Антон Алиханов имеет опыт работы в Минпромторге. Эти назначения показывают действенность сформированных моделей подготовки кадров для госслужбы", - сказал эксперт. Землянский добавил, что есть перераспределение полномочий между вице-премьерами, среди которых выделяется появление дельного вице-премьера, курирующего транспорт и логистику, а также объединение образовательного блока и молодежной политики под кураторство Дмитрия Чернышенко. Кроме того, важным моментом является усиление внимания вопросам обеспечения технологического суверенитета и развития реального сектора экономики. Об этом говорит повышение роли Дениса Мантурова до должности первого вице-премьера, переход экономического блока под кураторство Александра Новака и повышение до уровня вице-премьера Дмитрия Патрушева, добавляет эксперт. Ранее в субботу утвержденный Госдумой и назначенный президентом России Владимиром Путиным в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Так, он предложил сделать главой министерства спорта РФ бывшего губернатора Хабаровского Края Михаила Дегтярева, главой Минпромторга назначить Антона Алиханова, возглавлявшего Калининградскую область, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева назначить на пост министра энергетики, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

хабаровский край

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, хабаровский край, калининградская область, роман старовойт, антон алиханов, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), назначение нового состава правительства россии