https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T18:18

2024-05-11T18:18

2024-05-12T00:08

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

владимир джабаров

госдума рф

северный кавказ

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства", — говорится в заявлении.Кандидатуры вице-премьеровКак уточнили в правительстве, окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.Кандидатуры министровКак предполагается, свои посты сохранят:Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.Предыдущий составВ предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html

https://ria.ru/20240511/belorussiya-1945238272.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

северный кавказ

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, владимир джабаров, госдума рф, северный кавказ, дальний восток, александр новак, денис мантуров, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), назначение нового состава правительства россии