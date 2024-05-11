Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Премьер-министр Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве.
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"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства", — говорится в заявлении.
Кандидатуры вице-премьеров
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как уточнили в правительстве, окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.
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Кандидатуры министров
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
Как предполагается, свои посты сохранят:
- глава Минтруда Антон Котяков;
- глава Минприроды Александр Козлов;
- глава Минпросвещения Сергей Кравцов;
- министр культуры Ольга Любимова;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- глава Минстроя Ирек Файзуллин;
- глава Минобрнауки Валерий Фальков;
- глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;
- глава Минцифры Максут Шадаев.
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Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.
В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Предыдущий состав
В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.
В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.
С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.