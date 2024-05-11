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Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024
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18:18 11.05.2024 (обновлено: 00:08 12.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T18:18
2024-05-12T00:08
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
владимир джабаров
госдума рф
северный кавказ
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве.&quot;В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом &quot;О правительстве Российской Федерации&quot; председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства&quot;, — говорится в заявлении.Кандидатуры вице-премьеровКак уточнили в правительстве, окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.Кандидатуры министровКак предполагается, свои посты сохранят:Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.Предыдущий составВ предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, владимир джабаров, госдума рф, северный кавказ, дальний восток, александр новак, денис мантуров, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Госдума РФ, Северный Кавказ, Дальний Восток, Александр Новак, Денис Мантуров, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Назначение нового состава правительства России
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Премьер-министр Мишустин предложил кандидатов в новое правительство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве.
«

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства", — говорится в заявлении.

Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
10 мая, 15:01

Кандидатуры вице-премьеров

  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как уточнили в правительстве, окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.
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10 мая, 12:50

Кандидатуры министров

Как предполагается, свои посты сохранят:
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин представил программу нового правительства
10 мая, 16:24
Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.
В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера
Вчера, 14:01

Предыдущий состав

В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.
В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.
С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинВладимир ДжабаровГосдума РФСеверный КавказДальний ВостокАлександр НовакДенис МантуровМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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