https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945246171.html

В новом правительстве будет 21 министерство

В новом правительстве будет 21 министерство - РИА Новости, 11.05.2024

В новом правительстве будет 21 министерство

В новом правительстве России будет 21 министерство, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:53

2024-05-11T14:53

2024-05-11T14:53

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В новом правительстве России будет 21 министерство, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Столько же министерств было в структуре предыдущего кабинета министров.

https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html

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политика, россия, владимир путин