https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945246171.html
В новом правительстве будет 21 министерство
В новом правительстве будет 21 министерство - РИА Новости, 11.05.2024
В новом правительстве будет 21 министерство
В новом правительстве России будет 21 министерство, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:53
2024-05-11T14:53
2024-05-11T14:53
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В новом правительстве России будет 21 министерство, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Столько же министерств было в структуре предыдущего кабинета министров.
https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
В новом правительстве будет 21 министерство
В новом правительстве России будет 21 министерство