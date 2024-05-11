https://ria.ru/20240511/pozhar-1945310625.html

В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре

В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре - РИА Новости, 11.05.2024

В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре

Пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:10

2024-05-11T23:10

2024-05-11T23:10

происшествия

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре с поликарбонатом в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Позже было ликвидировано горение на тысяче "квадратов". "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в ангаре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703443.html

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области