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В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре
В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре - РИА Новости, 11.05.2024
В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре
Пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:10
2024-05-11T23:10
2024-05-11T23:10
происшествия
наро-фоминск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре с поликарбонатом в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Позже было ликвидировано горение на тысяче "квадратов". "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в ангаре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Наро-Фоминск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В Наро-Фоминске потушили крупный пожар в ангаре
МЧС: крупный пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидировали