Рейтинг@Mail.ru
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 11.05.2024 (обновлено: 18:26 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pozhar-1945273897.html
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.05.2024
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:07
2024-05-11T18:26
происшествия
наро-фоминск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о возгорании в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысяч квадратных метров."В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на 1 000 квадратных метрах. В Наро-Фоминске возгорание произошло в одноэтажном ангаре с поликарбонатом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html
наро-фоминск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наро-фоминск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Наро-Фоминск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе

В Наро-Фоминске в ангаре с поликарбонатом ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о возгорании в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысяч квадратных метров.
Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на 1 000 квадратных метрах. В Наро-Фоминске возгорание произошло в одноэтажном ангаре с поликарбонатом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Петербурге локализовали пожар в жилом доме
10 мая, 22:48
 
ПроисшествияНаро-ФоминскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала