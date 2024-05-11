https://ria.ru/20240511/pozhar-1945273897.html
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.05.2024
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:07
2024-05-11T18:07
2024-05-11T18:26
происшествия
наро-фоминск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о возгорании в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысяч квадратных метров."В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на 1 000 квадратных метрах. В Наро-Фоминске возгорание произошло в одноэтажном ангаре с поликарбонатом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Наро-Фоминск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе
В Наро-Фоминске в ангаре с поликарбонатом ликвидировали открытое горение