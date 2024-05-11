https://ria.ru/20240511/pozhar-1945273897.html

В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе

В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.05.2024

В Наро-Фоминске ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:07

2024-05-11T18:07

2024-05-11T18:26

происшествия

наро-фоминск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на тысяче "квадратов" на пожаре подмосковном в Наро-Фоминске, возгорание произошло в ангаре с поликарбонатом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о возгорании в подмосковном Наро-Фоминске, его локализовали на площади 2,8 тысяч квадратных метров."В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на 1 000 квадратных метрах. В Наро-Фоминске возгорание произошло в одноэтажном ангаре с поликарбонатом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html

наро-фоминск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, наро-фоминск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия