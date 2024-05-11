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В Ростовской области загорелась цистерна с топливом

В Ростовской области загорелась цистерна с топливом - РИА Новости, 11.05.2024

В Ростовской области загорелась цистерна с топливом

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах",... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T05:23

2024-05-11T05:23

2024-05-11T09:21

происшествия

орловский район

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В 01.42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на жд станции "Куберле" в п. Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал... В 03.54 пожар локализован на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 52 спасателя и 15 единиц техники.

орловский район

ростовская область

россия

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происшествия, орловский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия