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В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
В Ростовской области загорелась цистерна с топливом - РИА Новости, 11.05.2024
В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах",... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:23
2024-05-11T05:23
2024-05-11T09:21
происшествия
орловский район
ростовская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В 01.42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на жд станции "Куберле" в п. Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал... В 03.54 пожар локализован на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 52 спасателя и 15 единиц техники.
орловский район
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происшествия, орловский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Орловский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
МЧС: в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, пострадавших нет