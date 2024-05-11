https://ria.ru/20240511/povrezhdeniya-1945273688.html
Инфраструктура в пригороде Сум повреждена при взрывах
Инфраструктура в пригороде Сум повреждена при взрывах - РИА Новости, 11.05.2024
Инфраструктура в пригороде Сум повреждена при взрывах
Инфраструктура, расположенная в пригороде северо-восточного города Сумы на Украине, получила повреждения в результате взрывов, сообщила в субботу Сумская... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:06
2024-05-11T18:06
2024-05-11T18:07
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инфраструктура, расположенная в пригороде северо-восточного города Сумы на Украине, получила повреждения в результате взрывов, сообщила в субботу Сумская областная военная администрация в Telegram-канале. Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе и Кривом Роге на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. "Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра (города Сумы - ред.). На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении администрации. В администрации не уточнили, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/obschestvennoe-1939449612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумы, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Инфраструктура в пригороде Сум повреждена при взрывах
Власти Сум сообщили о повреждении при взрывах инфраструктуры в пригороде города
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Инфраструктура, расположенная в пригороде северо-восточного города Сумы на Украине, получила повреждения в результате взрывов, сообщила в субботу Сумская областная военная администрация в Telegram-канале
.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе и Кривом Роге на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
"Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра (города Сумы - ред.). На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении администрации.
В администрации не уточнили, о каком именно объекте идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.