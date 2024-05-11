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Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки - РИА Новости, 11.05.2024
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18:17 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/post-1945275599.html
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
политика
россия
валерий фальков
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: … Валерий Фальков (Минобрнауки)", - говорится в сообщении.
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политика, россия, валерий фальков, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Валерий Фальков, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки

Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Валерий Фальков
 Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина.
«
"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: … Валерий Фальков (Минобрнауки)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияВалерий ФальковМихаил МишустинНазначение нового состава правительства России
 
 
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