https://ria.ru/20240511/post-1945275599.html

Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки

Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:17

2024-05-11T18:17

2024-05-11T19:16

политика

россия

валерий фальков

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: … Валерий Фальков (Минобрнауки)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, россия, валерий фальков, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии