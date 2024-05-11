https://ria.ru/20240511/post-1945275599.html
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
политика
россия
валерий фальков
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961c2cac825861e341db58cac2957af.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России, следует из релиза кабмина. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: … Валерий Фальков (Минобрнауки)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f86b7ddab9899f71abd60b6f49b2f8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валерий фальков, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Валерий Фальков, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Фалькова на пост министра науки
Мишустин предложил переназначить Валерия Фалькова на пост министра науки