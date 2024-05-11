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Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава
Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава
Глава правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщили в кабмине. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:16
2024-05-11T18:16
2024-05-11T19:16
политика
россия
михаил мурашко
михаил мишустин
свердловск
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщили в кабмине. Мурашко возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. 14 июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, михаил мурашко, михаил мишустин, свердловск, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Свердловск, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава
Мишустин предложил переназначить Михаила Мурашко на пост главы Минздрава