https://ria.ru/20240511/post-1945274700.html

Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава

Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщили в кабмине. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:16

2024-05-11T18:16

2024-05-11T19:16

политика

россия

михаил мурашко

михаил мишустин

свердловск

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщили в кабмине. Мурашко возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. 14 июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, россия, михаил мурашко, михаил мишустин, свердловск, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), назначение нового состава правительства россии