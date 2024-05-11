https://ria.ru/20240511/pomosch-1945281510.html

Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах"

Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах" - РИА Новости, 11.05.2024

Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах"

Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за израильской эскалации, сообщил... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:50

2024-05-11T18:50

2024-05-11T18:50

в мире

египет

израиль

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

рафах (провинция)

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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за израильской эскалации, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за неприемлемой израильской эскалации и возложил на него ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа перед всеми сторонами", - заявил источник телеканала.В ночь на вторник сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.В пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240511/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html

египет

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, израиль, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, рафах (провинция)