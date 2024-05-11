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Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах" - РИА Новости, 11.05.2024
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18:50 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/pomosch-1945281510.html
Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах"
Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах" - РИА Новости, 11.05.2024
Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах"
Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за израильской эскалации, сообщил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:50
2024-05-11T18:50
в мире
египет
израиль
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
рафах (провинция)
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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за израильской эскалации, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за неприемлемой израильской эскалации и возложил на него ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа перед всеми сторонами", - заявил источник телеканала.В ночь на вторник сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.В пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240511/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html
египет
израиль
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в мире, египет, израиль, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, рафах (провинция)
В мире, Египет, Израиль, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Рафах (провинция)
Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через "Рафах"

Al Qahera News: Египет не будет координировать с Израилем доставку помощи в Газу

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за израильской эскалации, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из-за неприемлемой израильской эскалации и возложил на него ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа перед всеми сторонами", - заявил источник телеканала.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ночь на вторник сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.
В пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреЕгипетИзраильРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСРафах (провинция)
 
 
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