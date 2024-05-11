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Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.05.2024
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12:27 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.05.2024
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:27
2024-05-11T12:27
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу. "Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе – здесь, с востока", - сказал Туск. Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. "Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал польский премьер. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.
https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
В мире
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

Премьер Туск: Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу.
"Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе – здесь, с востока", - сказал Туск.
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Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. "Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал польский премьер.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.
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