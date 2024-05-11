Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
Премьер Туск: Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу.
"Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе – здесь, с востока", - сказал Туск.
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Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. "Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал польский премьер.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.
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