https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.05.2024

Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:27

2024-05-11T12:27

2024-05-11T12:27

в мире

польша

белоруссия

минск

дональд туск

александр лукашенко

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg

ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу. "Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе – здесь, с востока", - сказал Туск. Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. "Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал польский премьер. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

https://ria.ru/20230929/migranty-1899502419.html

польша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз