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Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус - РИА Новости, 11.05.2024
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14:20 11.05.2024 (обновлено: 15:09 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/politika-1945241818.html
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус - РИА Новости, 11.05.2024
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус
Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:20
2024-05-11T15:09
политика
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.
https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html
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политика, россия
Политика, Россия
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус

Полпред президента в ДФО получит статус зампреда правительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.
В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
У премьер-министра России будет 10 заместителей
Вчера, 14:16
 
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