https://ria.ru/20240511/politika-1945241818.html

Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус

Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус - РИА Новости, 11.05.2024

Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус

Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:20

2024-05-11T14:20

2024-05-11T15:09

политика

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.

https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия