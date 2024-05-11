https://ria.ru/20240511/politika-1945241818.html
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус - РИА Новости, 11.05.2024
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус
Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:20
2024-05-11T14:20
2024-05-11T15:09
политика
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.
https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Полпред президента в ДФО и глава аппарата премьера получат новый статус
Полпред президента в ДФО получит статус зампреда правительства