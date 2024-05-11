"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: покушение на Зеленского заказали враги внутри Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Я не думаю, что они (американские спецслужбы. — Прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на Зеленского. — Прим. ред.), но точно могу быть помощниками. У Зеленского хватает врагов в армии. <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт", — выразил мнение бывший разведчик.
Среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения Джонсон назвал неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором бывший разведчик предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко, который уже активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского.
«
Он (Зеленский. — Прим. ред.) имеет дело с серьезными внутренними усобицами", — заключил Джонсон.
Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
* Внесен в список террористов и экстремистов.