https://ria.ru/20240511/pokushenie-1945195662.html

"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского

"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского - РИА Новости, 11.05.2024

"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского

США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T04:45

2024-05-11T04:45

2024-05-11T04:45

в мире

украина

сша

владимир зеленский

валерий залужный

виталий кличко

служба безопасности украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Я не думаю, что они (американские спецслужбы. — Прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на Зеленского. — Прим. ред.), но точно могу быть помощниками. У Зеленского хватает врагов в армии. <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт", — выразил мнение бывший разведчик.Среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения Джонсон назвал неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором бывший разведчик предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко, который уже активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского.Он (Зеленский. — Прим. ред.) имеет дело с серьезными внутренними усобицами", — заключил Джонсон.Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html

https://ria.ru/20240511/udar-1945189746.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, виталий кличко, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины