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"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского - РИА Новости, 11.05.2024
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04:45 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/pokushenie-1945195662.html
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского - РИА Новости, 11.05.2024
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского
США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T04:45
2024-05-11T04:45
в мире
украина
сша
владимир зеленский
валерий залужный
виталий кличко
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Я не думаю, что они (американские спецслужбы. — Прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на Зеленского. — Прим. ред.), но точно могу быть помощниками. У Зеленского хватает врагов в армии. &lt;…&gt; К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт", — выразил мнение бывший разведчик.Среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения Джонсон назвал неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором бывший разведчик предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко, который уже активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского.Он (Зеленский. — Прим. ред.) имеет дело с серьезными внутренними усобицами", — заключил Джонсон.Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, виталий кличко, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: покушение на Зеленского заказали враги внутри Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США не инициировали якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли его врагам внутри Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Я не думаю, что они (американские спецслужбы. — Прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на Зеленского. — Прим. ред.), но точно могу быть помощниками. У Зеленского хватает врагов в армии. <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт", — выразил мнение бывший разведчик.
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Среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения Джонсон назвал неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором бывший разведчик предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко, который уже активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского.
«
Он (Зеленский. — Прим. ред.) имеет дело с серьезными внутренними усобицами", — заключил Джонсон.
Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВиталий КличкоСлужба безопасности УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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