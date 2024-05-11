https://ria.ru/20240511/pogoda-1945210172.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:49
2024-05-11T09:49
2024-05-11T10:44
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-востоком европейской части страны. Постепенно теряя силы, этот циклон сохранит в столичном регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. "В Москве сегодня плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров практически вернутся в норму, составив 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 11 градусов тепла