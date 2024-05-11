https://ria.ru/20240511/pogoda-1945210172.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:49

2024-05-11T09:49

2024-05-11T10:44

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-востоком европейской части страны. Постепенно теряя силы, этот циклон сохранит в столичном регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. "В Москве сегодня плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров практически вернутся в норму, составив 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html

https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода