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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.05.2024
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09:49 11.05.2024 (обновлено: 10:44 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pogoda-1945210172.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:49
2024-05-11T10:44
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-востоком европейской части страны. Постепенно теряя силы, этот циклон сохранит в столичном регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. "В Москве сегодня плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров практически вернутся в норму, составив 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в субботу погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-востоком европейской части страны. Постепенно теряя силы, этот циклон сохранит в столичном регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди.
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"В Москве сегодня плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров практически вернутся в норму, составив 745 миллиметров ртутного столба.
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