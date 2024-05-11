https://ria.ru/20240511/podrostok-1945264359.html
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания - РИА Новости, 11.05.2024
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания
Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:52
2024-05-11T16:52
2024-05-11T17:08
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945264651_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_2a8d34f9ceafb493d0732973deb9064f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "По факту гибели ребенка на западе Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 11 мая 2024 года компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской в городе Москве, с целью сделать фотографии. В ходе фотографирования девочка, находясь на 11 этаже здания, упала в вентиляционную шахту. От полученных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20240421/rebenok-1941352762.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945264651_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_c0424efc3eda4edfe5bc4cda5e8e7618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания
В Москве школьница умерла, упав в вентшахту с 11 этажа недостроенного здания