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В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания - РИА Новости, 11.05.2024
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16:52 11.05.2024 (обновлено: 17:08 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945264359.html
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания - РИА Новости, 11.05.2024
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания
Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:52
2024-05-11T17:08
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "По факту гибели ребенка на западе Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 11 мая 2024 года компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской в городе Москве, с целью сделать фотографии. В ходе фотографирования девочка, находясь на 11 этаже здания, упала в вентиляционную шахту. От полученных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания

В Москве школьница умерла, упав в вентшахту с 11 этажа недостроенного здания

© Фото : Столичный СК/TelegramДевочка в ходе фотографирования упала в вентиляционную шахту в Москве
Девочка в ходе фотографирования упала в вентиляционную шахту в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Девочка в ходе фотографирования упала в вентиляционную шахту в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК в Telegram-канале.
«
"По факту гибели ребенка на западе Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 11 мая 2024 года компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской в городе Москве, с целью сделать фотографии. В ходе фотографирования девочка, находясь на 11 этаже здания, упала в вентиляционную шахту. От полученных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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