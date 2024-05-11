https://ria.ru/20240511/podrostok-1945264359.html

В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания

В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания - РИА Новости, 11.05.2024

В Москве школьница провалилась в вентшахту недостроенного здания

Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:52

2024-05-11T16:52

2024-05-11T17:08

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девочка в ходе фотографирования, находясь на 11 этаже недостроенного здания, упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия, следователями возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "По факту гибели ребенка на западе Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 11 мая 2024 года компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской в городе Москве, с целью сделать фотографии. В ходе фотографирования девочка, находясь на 11 этаже здания, упала в вентиляционную шахту. От полученных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)