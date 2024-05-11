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Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 11.05.2024 (обновлено: 17:35 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией
Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:15
2024-05-11T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
виктория нуланд
владимир путин
politico
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. В ходе интервью изданию Politico у бывшей американской чиновницы, долгое время курировавшей вопросы внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году. "Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд. Дипломат добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка) была бы неустойчивой", - выразил мнение Нуланд. На вопрос о том, сможет ли Киев силой захватить Крым, Нуланд уклончиво заявила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240228/ssha-1929887974.html
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в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, владимир путин, politico, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Politico, ООН
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией

Нуланд: Украина не может начать переговоры с Россией из-за своей слабой позиции

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
В ходе интервью изданию Politico у бывшей американской чиновницы, долгое время курировавшей вопросы внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году.
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"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.
Дипломат добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка) была бы неустойчивой", - выразил мнение Нуланд.
На вопрос о том, сможет ли Киев силой захватить Крым, Нуланд уклончиво заявила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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