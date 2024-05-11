Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией
Нуланд: Украина не может начать переговоры с Россией из-за своей слабой позиции
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.
Дипломат добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка) была бы неустойчивой", - выразил мнение Нуланд.
На вопрос о том, сможет ли Киев силой захватить Крым, Нуланд уклончиво заявила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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