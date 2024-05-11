https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html

Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией

Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.05.2024

Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией

Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:15

2024-05-11T17:15

2024-05-11T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

виктория нуланд

владимир путин

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, заявила в субботу бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. В ходе интервью изданию Politico у бывшей американской чиновницы, долгое время курировавшей вопросы внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году. "Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд. Дипломат добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка) была бы неустойчивой", - выразил мнение Нуланд. На вопрос о том, сможет ли Киев силой захватить Крым, Нуланд уклончиво заявила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240228/ssha-1929887974.html

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912214571.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, владимир путин, politico, оон