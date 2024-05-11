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Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка - РИА Новости, 11.05.2024
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15:40 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/pavodok-1945253410.html
Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка
Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка - РИА Новости, 11.05.2024
Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка
Более 11,5 тысяч жителей пострадали от паводка в Курганской области в 2024 году, единовременное пособие в размере 10 тысяч получили уже более 11 тысяч человек,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:40
2024-05-11T15:40
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Более 11,5 тысяч жителей пострадали от паводка в Курганской области в 2024 году, единовременное пособие в размере 10 тысяч получили уже более 11 тысяч человек, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысяч граждан. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей получили порядка 1200 человек", - написал он. Власти также возместят затраты на проведение капитального ремонта 200 индивидуальных домов, исходя из стоимости 7 тысяч рублей за квадратный метр, уточнил он. Кроме того, по словам Шумкова, подключение к газу и электричеству идет сразу после схода воды и получения технической возможности обеспечить обратное включение. "Сейчас осталось подключить к газу 43 дома. К электроэнергии 1120 домов, в основном в СНТ",- добавил он. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка

Более 11,5 тысяч жителей Курганской области пострадали от паводка в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМужчина плывет на катере по затопленной в результате паводка улице в Курганской области
Мужчина плывет на катере по затопленной в результате паводка улице в Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мужчина плывет на катере по затопленной в результате паводка улице в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Более 11,5 тысяч жителей пострадали от паводка в Курганской области в 2024 году, единовременное пособие в размере 10 тысяч получили уже более 11 тысяч человек, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысяч граждан. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей получили порядка 1200 человек", - написал он.
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Власти также возместят затраты на проведение капитального ремонта 200 индивидуальных домов, исходя из стоимости 7 тысяч рублей за квадратный метр, уточнил он.
Кроме того, по словам Шумкова, подключение к газу и электричеству идет сразу после схода воды и получения технической возможности обеспечить обратное включение.
"Сейчас осталось подключить к газу 43 дома. К электроэнергии 1120 домов, в основном в СНТ",- добавил он.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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Курганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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