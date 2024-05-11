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ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/patriot-1945231295.html
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2024
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot
Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:12
2024-05-11T13:12
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot

ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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