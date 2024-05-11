https://ria.ru/20240511/patriot-1945231295.html
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2024
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot
Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:12
2024-05-11T13:12
2024-05-11T13:12
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot
ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции