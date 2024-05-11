https://ria.ru/20240511/patriot-1945231295.html

ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot

ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2024

ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot

Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:12

2024-05-11T13:12

2024-05-11T13:12

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, украина, вооруженные силы украины, безопасность