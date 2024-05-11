https://ria.ru/20240511/overchuk-1945276273.html

Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства

Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства - РИА Новости, 11.05.2024

Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:20

2024-05-11T18:20

2024-05-11T19:16

россия

политика

алексей оверчук

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщает кабмин.Оверчук вошел в состав кабмина в 2020 году, он курировал международные вопросы.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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россия, политика, алексей оверчук, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии