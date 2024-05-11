https://ria.ru/20240511/overchuk-1945276273.html
Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства
Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства - РИА Новости, 11.05.2024
Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:20
2024-05-11T18:20
2024-05-11T19:16
россия
политика
алексей оверчук
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщает кабмин.Оверчук вошел в состав кабмина в 2020 году, он курировал международные вопросы.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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россия, политика, алексей оверчук, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Россия, Политика, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Оверчука предложили переназначить заместителем председателя правительства
Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука зампредседателя правительства