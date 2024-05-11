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В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях
В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях - РИА Новости, 11.05.2024
В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях
Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:01
2024-05-11T13:01
2024-05-11T13:01
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства. "С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении. Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях
Расширен перечень услуг в отелях, не облагаемых налогом на добавленную стоимость
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Кабмин России расширил
перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября.
Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства.
"С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.