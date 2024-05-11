https://ria.ru/20240511/oteli-1945229822.html

В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях

В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях - РИА Новости, 11.05.2024

В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях

Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:01

2024-05-11T13:01

2024-05-11T13:01

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства. "С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении. Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.

https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия