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В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 11.05.2024 (обновлено: 20:58 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/otboy-1945297859.html
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:50
2024-05-11T20:58
происшествия
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 19.51 по московскому времени, она продлилась около получаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе через 30 минут отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 19.51 по московскому времени, она продлилась около получаса.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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