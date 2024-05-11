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В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:50
2024-05-11T20:50
2024-05-11T20:58
происшествия
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 19.51 по московскому времени, она продлилась около получаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе через 30 минут отменили ракетную опасность