https://ria.ru/20240511/otboy-1945297859.html

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:50

2024-05-11T20:50

2024-05-11T20:58

происшествия

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 19.51 по московскому времени, она продлилась около получаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины