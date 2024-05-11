Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские ВС освободили Борисовку и еще четыре населенных пункта под Харьковом
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — указали в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья в Харьковской области
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного.
"Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.
Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.