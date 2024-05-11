https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:06

2024-05-11T13:06

2024-05-11T14:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — указали в ведомстве.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного."Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.

https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html

https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html

https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945233670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия, безопасность