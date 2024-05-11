Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 11.05.2024 (обновлено: 14:10 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:06
2024-05-11T14:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — указали в ведомстве.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного."Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html
https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html
https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945233670.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские ВС освободили Борисовку и еще четыре населенных пункта под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — указали в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья в Харьковской области
Группировка войск Север освободила села Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья в Харьковской области
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного.
"Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков
10 мая, 23:22
Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".
Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову
10 мая, 20:51
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
Группировка войск Центр освободила поселок Керамик в Донецкой Народной Республике
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала