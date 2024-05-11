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В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности снова запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:00
2024-05-11T20:00
2024-05-11T20:22
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности снова запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Гладков: сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе