https://ria.ru/20240511/opasnost-1945289253.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отбой ракетной опасности, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:49

2024-05-11T19:49

2024-05-11T19:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгород

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934528160_0:155:3098:1898_1920x0_80_0_0_9bec52529423caed6ac8fb512014534a.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгородской области отбой ракетной опасности, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 19.15 по московскому времени и продлилась полчаса."РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html

белгородская область

белгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, белгород, украина, вооруженные силы украины