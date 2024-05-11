https://ria.ru/20240511/opasnost-1945289253.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отбой ракетной опасности, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:49
2024-05-11T19:49
2024-05-11T19:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгородской области отбой ракетной опасности, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 19.15 по московскому времени и продлилась полчаса."РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Белгородская мэрия объявила об отмене ракетной опасности на территории области