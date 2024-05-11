https://ria.ru/20240511/opasnost-1945220550.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:37

2024-05-11T11:37

2024-05-11T11:37

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в 11.04 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240511/ataka-1945218035.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков