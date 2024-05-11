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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 11.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:26
2024-05-11T07:26
2024-05-11T07:26
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников объявляли в области в пятницу в 22.01 мск. "Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён", - написал Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Россия
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников