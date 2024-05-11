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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.05.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников, длившаяся около шести часов. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T04:19

2024-05-11T04:19

2024-05-11T04:19

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников, длившаяся около шести часов. Об объявлении опасности атаки дронов он сообщал в 21.53 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, роман старовойт, россия, безопасность