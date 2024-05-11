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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников, длившаяся около шести часов. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T04:19
2024-05-11T04:19
2024-05-11T04:19
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников, длившаяся около шести часов. Об объявлении опасности атаки дронов он сообщал в 21.53 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
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курская область, роман старовойт, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников