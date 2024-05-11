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Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 11.05.2024 (обновлено: 00:35 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/opasnost-1945186560.html
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей - РИА Новости, 11.05.2024
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:04
2024-05-11T00:35
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
происшествия
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - написал он.Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над Белгородом работает ПВО, уже уничтожены несколько целей.
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белгород, белгородский район, белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - написал он.
Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над Белгородом работает ПВО, уже уничтожены несколько целей.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьПроисшествияРоссияВячеслав Гладков
 
 
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