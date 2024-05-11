https://ria.ru/20240511/opasnost-1945186560.html
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей - РИА Новости, 11.05.2024
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:04
2024-05-11T00:04
2024-05-11T00:35
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
происшествия
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - написал он.Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над Белгородом работает ПВО, уже уничтожены несколько целей.
белгород
белгородский район
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
Силы ПВО отражают атаку на Белгород, уничтожены несколько целей
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности