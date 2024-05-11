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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945242760.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:28
2024-05-11T14:28
горловка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 13.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА; 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

ВСУ выпустили три ракеты по Горловке и сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 13.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА; 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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