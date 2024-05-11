https://ria.ru/20240511/obstrel-1945242760.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:28

2024-05-11T14:28

2024-05-11T14:28

горловка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 13.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА; 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20240310/donetsk-1932163097.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия