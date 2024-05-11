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ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945225098.html
ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов
ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов
ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале местная администрация. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:24
2024-05-11T12:24
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале местная администрация. "Ночью ВФУ обстреляли Стаханов. Снаряды попали в центр парка "Горняк" возле детских аттракционов", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошёл в районе 01.00 (совпадает с мск). "Один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами в самом центре. Второй - рядом на аллее парка", - говорится в сообщении. Уточняется, что осколками перебиты линии электропередачи и фонари наружного освещения, посечены аттракционы, касса продажи билетов. Повреждено остекление в здании института. "К счастью, никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925253642.html
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стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов

ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в ЛНР, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале местная администрация.
"Ночью ВФУ обстреляли Стаханов. Снаряды попали в центр парка "Горняк" возле детских аттракционов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что обстрел произошёл в районе 01.00 (совпадает с мск).
"Один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами в самом центре. Второй - рядом на аллее парка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осколками перебиты линии электропередачи и фонари наружного освещения, посечены аттракционы, касса продажи билетов. Повреждено остекление в здании института.
"К счастью, никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
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