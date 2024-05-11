https://ria.ru/20240511/obstrel-1945225098.html

ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов

ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов - РИА Новости, 11.05.2024

ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов

ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале местная администрация. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:24

2024-05-11T12:24

2024-05-11T12:24

стаханов

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале местная администрация. "Ночью ВФУ обстреляли Стаханов. Снаряды попали в центр парка "Горняк" возле детских аттракционов", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошёл в районе 01.00 (совпадает с мск). "Один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами в самом центре. Второй - рядом на аллее парка", - говорится в сообщении. Уточняется, что осколками перебиты линии электропередачи и фонари наружного освещения, посечены аттракционы, касса продажи билетов. Повреждено остекление в здании института. "К счастью, никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925253642.html

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стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия