https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки - РИА Новости, 11.05.2024
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:12
2024-05-11T09:12
2024-05-11T10:41
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сша
леонид пасечник
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901607423_0:107:2642:1593_1920x0_80_0_0_2ecaabecbd6c0d83b619036290843762.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава республики, три человека погибли и восемь пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. Восемь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
луганская народная республика
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901607423_31:0:2155:1593_1920x0_80_0_0_f922fd1e59c0422a8445caff63c15796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сша, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, США, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы Украины
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
СК займется расследованием обстрела города Ровеньки, где погибли люди