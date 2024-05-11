https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html

СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки

СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки - РИА Новости, 11.05.2024

СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки

СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:12

2024-05-11T09:12

2024-05-11T10:41

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

сша

леонид пасечник

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава республики, три человека погибли и восемь пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. Восемь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html

луганская народная республика

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сша, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины