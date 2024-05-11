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СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки - РИА Новости, 11.05.2024
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09:12 11.05.2024 (обновлено: 10:41 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки - РИА Новости, 11.05.2024
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:12
2024-05-11T10:41
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сша
леонид пасечник
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава республики, три человека погибли и восемь пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. Восемь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
луганская народная республика
сша
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луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сша, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, США, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы Украины
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки

СК займется расследованием обстрела города Ровеньки, где погибли люди

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФрагмент кассетного боеприпаса РСЗО
Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. СК России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли три и ранены восемь человек, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава республики, три человека погибли и восемь пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США.
"Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. Восемь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.
Поражающий элемент ракеты, которую применили ВСУ при атаке на нефтебазу в ЛНР
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00:36
 
Луганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСШАЛеонид ПасечникРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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