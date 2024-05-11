https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945292972.html

Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть

Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть - РИА Новости, 11.05.2024

Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть

Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:14

2024-05-11T20:14

2024-05-11T21:20

происшествия

печора

россия

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. "Помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу... Печорский проспект, 69 были пустующими... Продолжается разбор завалов", – информирует правительство Коми в своем Telegram-канале. Как сообщало республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Как отмечается, после ЧП в городе Печора введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее пресс-служба главы Коми сообщала, что расселение пострадавшего дома начнется 15 мая. В настоящее время все жильцы эвакуированы, семь человек поселились в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.

https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html

печора

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов. 2024-05-11T20:14 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, печора, россия, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)