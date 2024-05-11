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Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть
Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть - РИА Новости, 11.05.2024
Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть
Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:14
2024-05-11T20:14
2024-05-11T21:20
происшествия
печора
россия
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. "Помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу... Печорский проспект, 69 были пустующими... Продолжается разбор завалов", – информирует правительство Коми в своем Telegram-канале. Как сообщало республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Как отмечается, после ЧП в городе Печора введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее пресс-служба главы Коми сообщала, что расселение пострадавшего дома начнется 15 мая. В настоящее время все жильцы эвакуированы, семь человек поселились в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.
https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html
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Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми
Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов.
2024-05-11T20:14
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происшествия, печора, россия, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Печора, Россия, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обрушение подъезда дома в Коми затронуло его нежилую часть
Власти: обрушение подъезда пятиэтажки в Печоре затронуло его нежилую часть