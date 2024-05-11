https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945252310.html

Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре

Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре - РИА Новости, 11.05.2024

Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре

Прокуратура республики Коми начала проверку после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:37

2024-05-11T15:37

2024-05-11T15:37

происшествия

печора

россия

республика коми

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945249495_0:50:859:533_1920x0_80_0_0_0c5ca38652b92515ed29e997d594c8d3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура республики Коми начала проверку после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Как сообщало в субботу республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, информировало региональное управление МЧС РФ. "Прокуратурой Республики Коми организованы проверочные мероприятия по факту аварийного обрушения 11.05.2024 части несущих перекрытий многоквартирного дома 69 по Печорскому проспекту в городе Печоре", - сообщает республиканское надзорное ведомство. Ранее власти Коми уточняли, что обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

печора

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, печора, россия, республика коми, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)