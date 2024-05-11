Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945252310.html
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре - РИА Новости, 11.05.2024
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре
Прокуратура республики Коми начала проверку после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:37
2024-05-11T15:37
происшествия
печора
россия
республика коми
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945249495_0:50:859:533_1920x0_80_0_0_0c5ca38652b92515ed29e997d594c8d3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура республики Коми начала проверку после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Как сообщало в субботу республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, информировало региональное управление МЧС РФ. "Прокуратурой Республики Коми организованы проверочные мероприятия по факту аварийного обрушения 11.05.2024 части несущих перекрытий многоквартирного дома 69 по Печорскому проспекту в городе Печоре", - сообщает республиканское надзорное ведомство. Ранее власти Коми уточняли, что обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
печора
россия
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945249495_138:0:849:533_1920x0_80_0_0_1d1a007f7fc0cb29a427731608af636e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, печора, россия, республика коми, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Печора, Россия, Республика Коми, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения общежития в Печоре

© РИА Новости / МЧС Республики Коми | Перейти в медиабанкПятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Коми
Перейти в медиабанк
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура республики Коми начала проверку после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Как сообщало в субботу республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, информировало региональное управление МЧС РФ.
Место обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль
1 мая, 06:10
"Прокуратурой Республики Коми организованы проверочные мероприятия по факту аварийного обрушения 11.05.2024 части несущих перекрытий многоквартирного дома 69 по Печорскому проспекту в городе Печоре", - сообщает республиканское надзорное ведомство.
Ранее власти Коми уточняли, что обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Причины произошедшего устанавливаются.
На месте частичного обрушения конструкции торгового комплекса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
16 апреля, 12:09
 
ПроисшествияПечораРоссияРеспублика КомиВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала