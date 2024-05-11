https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945242179.html
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал - РИА Новости, 11.05.2024
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал
При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:24
2024-05-11T14:24
2024-05-11T14:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
печора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ."Предварительно, нет", – сообщила представитель республиканского управления МЧС, отвечая на соответствующий вопрос.Ведомство в субботу сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, печора
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Печора
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал
По предварительным данным, при обрушении общежития в Печоре никто не пострадал