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По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал - РИА Новости, 11.05.2024
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14:24 11.05.2024 (обновлено: 14:32 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945242179.html
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал - РИА Новости, 11.05.2024
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал
При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:24
2024-05-11T14:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
печора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ."Предварительно, нет", – сообщила представитель республиканского управления МЧС, отвечая на соответствующий вопрос.Ведомство в субботу сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, печора
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Печора
По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал

По предварительным данным, при обрушении общежития в Печоре никто не пострадал

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.
"Предварительно, нет", – сообщила представитель республиканского управления МЧС, отвечая на соответствующий вопрос.
Ведомство в субботу сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПечора
 
 
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