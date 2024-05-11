https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945242179.html

По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал

По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал - РИА Новости, 11.05.2024

По предварительным данным, при обрушении дома в Коми никто не пострадал

При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:24

2024-05-11T14:24

2024-05-11T14:32

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

печора

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. При частичном обрушении общежития в Коми, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ."Предварительно, нет", – сообщила представитель республиканского управления МЧС, отвечая на соответствующий вопрос.Ведомство в субботу сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.

https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html

россия

печора

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, печора