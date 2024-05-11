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Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире - РИА Новости, 11.05.2024
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09:30 11.05.2024 (обновлено: 10:43 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире - РИА Новости, 11.05.2024
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире
Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:30
2024-05-11T10:43
россия
вьетнам
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон. "Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и т. д., поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ)", - отметил замминистра. Хоанг Минь Шон добавил, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. "Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами", - подытожил замминистра.
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россия, вьетнам, общество
Россия, Вьетнам, Общество
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире

Замминистра образования Вьетнама оценил возможности программ двойных дипломов

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон.
"Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и т. д., поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ)", - отметил замминистра.
Хоанг Минь Шон добавил, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. "Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами", - подытожил замминистра.
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