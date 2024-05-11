https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html

Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире

Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире - РИА Новости, 11.05.2024

Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире

Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:30

2024-05-11T09:30

2024-05-11T10:43

россия

вьетнам

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон. "Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и т. д., поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ)", - отметил замминистра. Хоанг Минь Шон добавил, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. "Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами", - подытожил замминистра.

https://ria.ru/20231016/volodin-1902985804.html

россия

вьетнам

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, общество