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Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире - РИА Новости, 11.05.2024
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире
Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:30
2024-05-11T09:30
2024-05-11T10:43
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон. "Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и т. д., поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ)", - отметил замминистра. Хоанг Минь Шон добавил, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. "Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами", - подытожил замминистра.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, общество
Россия, Вьетнам, Общество
Во Вьетнаме назвали российское высшее образование одним из лучших в мире
Замминистра образования Вьетнама оценил возможности программ двойных дипломов
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российское высшее образование является одним из лучших в мире, что открывает большие возможности для программ двойных дипломов между вузами России и Вьетнама, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон.
"Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и т. д., поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ)", - отметил замминистра.
Хоанг Минь Шон добавил, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. "Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами", - подытожил замминистра.