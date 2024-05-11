https://ria.ru/20240511/novorossiysk-1945202840.html
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 11.05.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:15
2024-05-11T08:15
2024-05-11T08:15
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. "Сегодня 11.05.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новороссийск, безопасность
Черное море, Новороссийск, Безопасность
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Власти Новороссийска предупредили жителей города о тренировочных стрельбах