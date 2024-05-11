https://ria.ru/20240511/novorossiysk-1945202840.html

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 11.05.2024

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:15

2024-05-11T08:15

2024-05-11T08:15

черное море

новороссийск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. "Сегодня 11.05.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html

черное море

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, новороссийск, безопасность