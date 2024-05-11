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В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 11.05.2024
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08:15 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/novorossiysk-1945202840.html
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 11.05.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:15
2024-05-11T08:15
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. "Сегодня 11.05.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html
черное море
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черное море, новороссийск, безопасность
Черное море, Новороссийск, Безопасность
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

Власти Новороссийска предупредили жителей города о тренировочных стрельбах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города.
"Сегодня 11.05.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
23 февраля, 19:44
 
Черное мореНовороссийскБезопасность
 
 
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