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Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок - РИА Новости, 11.05.2024
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18:25 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/novak-1945277828.html
Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок
Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера РФ по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:25
2024-05-11T19:16
россия
александр новак
михаил мишустин
андрей белоусов
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера РФ по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку, сообщила в субботу пресс-служба правительства. "В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)", - говорится в сообщении. "Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", - прокомментировал расширение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
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россия, александр новак, михаил мишустин, андрей белоусов, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок и экономблок

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера РФ по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку, сообщила в субботу пресс-служба правительства.
«
"В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)", - говорится в сообщении.
"Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", - прокомментировал расширение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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РоссияАлександр НовакМихаил МишустинАндрей БелоусовПравительство РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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