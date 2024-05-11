https://ria.ru/20240511/novak-1945277828.html

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера РФ по... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:25

2024-05-11T18:25

2024-05-11T19:16

россия

александр новак

михаил мишустин

андрей белоусов

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера РФ по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку, сообщила в субботу пресс-служба правительства. "В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)", - говорится в сообщении. "Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", - прокомментировал расширение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, александр новак, михаил мишустин, андрей белоусов, правительство рф, назначение нового состава правительства россии