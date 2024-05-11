https://ria.ru/20240511/navodnenie-1945203322.html

В Курганской области вода отступает от жилых домов

В Курганской области вода отступает от жилых домов - РИА Новости, 11.05.2024

В Курганской области вода отступает от жилых домов

В Курганской области на 11 мая подтопленными остаются 346 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:22

2024-05-11T08:22

2024-05-11T08:22

происшествия

курганская область

россия

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. В Курганской области на 11 мая подтопленными остаются 346 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 10 мая оставались подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 354 жилых и 5778 дачных домов,7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог. "По состоянию на 11 мая, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободились 8 жилых домов, 60 дачных домов, 5 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240509/kurgan-1944859169.html

https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1942989462.html

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курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024