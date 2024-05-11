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В Курганской области вода отступает от жилых домов - РИА Новости, 11.05.2024
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08:22 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/navodnenie-1945203322.html
В Курганской области вода отступает от жилых домов
В Курганской области вода отступает от жилых домов - РИА Новости, 11.05.2024
В Курганской области вода отступает от жилых домов
В Курганской области на 11 мая подтопленными остаются 346 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:22
2024-05-11T08:22
происшествия
курганская область
россия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. В Курганской области на 11 мая подтопленными остаются 346 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 10 мая оставались подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 354 жилых и 5778 дачных домов,7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог. "По состоянию на 11 мая, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободились 8 жилых домов, 60 дачных домов, 5 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240509/kurgan-1944859169.html
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происшествия, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области вода отступает от жилых домов

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 346

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана
Река Тобол в районе Кургана
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. В Курганской области на 11 мая подтопленными остаются 346 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 10 мая оставались подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 354 жилых и 5778 дачных домов,7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 11 мая, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободились 8 жилых домов, 60 дачных домов, 5 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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