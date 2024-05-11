https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России
"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России - РИА Новости, 11.05.2024
"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России
Украинскую армию ждут крайне сложные два месяца из-за наступательных операций России, заявил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T02:40
2024-05-11T02:40
2024-05-11T02:40
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинскую армию ждут крайне сложные два месяца из-за наступательных операций России, заявил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в интервью France info."Следующие два месяца будут очень тяжелыми (из-за наступления России. — Прим. ред.). <…>. Интенсивность боев только возрастает", — рассказал военный.Журналисты добавили, что сейчас украинской армии приходится вести тяжелые оборонительные бои за стратегически важный город Часов Яр. Как отметили в France info, ВСУ крайне не хватает людей и оружия, чтобы сдерживать удары российской армии. Так, старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным "Фидель" пожаловался корреспонденту на острую нехватку боеприпасов для своей шведской САУ."Русские оказывают на нас давление <...>. Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось.", — заявил солдат.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240510/zelenskiy-1945175120.html
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"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России
Командир ВСУ Федоренко: украинскую армию ждут очень тяжелые два месяца