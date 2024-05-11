https://ria.ru/20240511/moshenniki-1945214347.html

Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников

Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников - РИА Новости, 11.05.2024

Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников

Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:31

2024-05-11T10:31

2024-05-11T10:31

москва

елизавета федоровна

марфо-мариинская обитель

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства, сообщили в Telegram-канале монастыря. “В результате мошеннических действий средства Обители действительно были выведены со счета, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идет следствие. Будем благодарны за ваши молитвы”, – говорится в сообщении. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что со счетов монастыря было нелегально выведено 26,4 миллиона рублей, в этом, по информации канала, участвовала главный бухгалтер монастыря. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. В настоящее время монастырь возрожден и действует.

https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html

https://ria.ru/20231120/moshennichestvo-1910665021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, елизавета федоровна, марфо-мариинская обитель, происшествия