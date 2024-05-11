Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников
Мошенники украли деньги со счетов Марфо-Мариинской обители
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства, сообщили в Telegram-канале монастыря.
“В результате мошеннических действий средства Обители действительно были выведены со счета, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идет следствие. Будем благодарны за ваши молитвы”, – говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что со счетов монастыря было нелегально выведено 26,4 миллиона рублей, в этом, по информации канала, участвовала главный бухгалтер монастыря.
В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. В настоящее время монастырь возрожден и действует.
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