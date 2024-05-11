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Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников - РИА Новости, 11.05.2024
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10:31 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/moshenniki-1945214347.html
Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников
Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников - РИА Новости, 11.05.2024
Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников
Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:31
2024-05-11T10:31
москва
елизавета федоровна
марфо-мариинская обитель
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства, сообщили в Telegram-канале монастыря. “В результате мошеннических действий средства Обители действительно были выведены со счета, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идет следствие. Будем благодарны за ваши молитвы”, – говорится в сообщении. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что со счетов монастыря было нелегально выведено 26,4 миллиона рублей, в этом, по информации канала, участвовала главный бухгалтер монастыря. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. В настоящее время монастырь возрожден и действует.
https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html
https://ria.ru/20231120/moshennichestvo-1910665021.html
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москва, елизавета федоровна, марфо-мариинская обитель, происшествия
Москва, Елизавета Федоровна, Марфо-Мариинская обитель, Происшествия
Сотрудница Марфо-Мариинской обители стала жертвой мошенников

Мошенники украли деньги со счетов Марфо-Мариинской обители

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудница ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства, сообщили в Telegram-канале монастыря.
“В результате мошеннических действий средства Обители действительно были выведены со счета, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идет следствие. Будем благодарны за ваши молитвы”, – говорится в сообщении.
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В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
2 мая, 16:23
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что со счетов монастыря было нелегально выведено 26,4 миллиона рублей, в этом, по информации канала, участвовала главный бухгалтер монастыря.
В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. В настоящее время монастырь возрожден и действует.
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