https://ria.ru/20240511/morpekhi-1945196728.html
Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра
Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра - РИА Новости, 11.05.2024
Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра
Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:10
2024-05-11T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свою задачу и свое место, для этого используют макет лодки из бревен. В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, десант занимает условный плацдарм. На каждого военнослужащего приходится около 30 кг груза, большая часть которого состоит из оружия и боеприпасов, уточнили в Минобороны РФ. Акцент делают на взаимодействие экипажа, каждый боец должен бдительно оценивать обстановку и быть сосредоточен, так как все действия будут проходить в кромешной тьме, добавили в ведомстве. Кроме того, отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы раскрыть и предотвратить действия противника и избежать высадок основных сил противника на берег, говорится в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра
МО: морпехи Северного флота отрабатывают высадку десанта в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свою задачу и свое место, для этого используют макет лодки из бревен.
В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, десант занимает условный плацдарм. На каждого военнослужащего приходится около 30 кг груза, большая часть которого состоит из оружия и боеприпасов, уточнили в Минобороны РФ.
Акцент делают на взаимодействие экипажа, каждый боец должен бдительно оценивать обстановку и быть сосредоточен, так как все действия будут проходить в кромешной тьме, добавили в ведомстве.
Кроме того, отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы раскрыть и предотвратить действия противника и избежать высадок основных сил противника на берег, говорится в сообщении МО РФ.